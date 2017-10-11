New York borsası rekorla kapandı
New York borsasında endeksler, perakende firmalarının hisselerindeki artışın devam etmesiyle günü rekor seviyelerden tamamladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 42,21 puan (yüzde 0,18) artışla 22.872,89 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 4,60 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.555,24 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,30 puan değer kazanarak 6.603,55 puana yükseldi.
Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden günü tamamlamış oldu.
Perakende şirketlerinin dün hisselerindeki yükselişin ardından bugün de perakende devlerinden Target'ın hisseleri yüzde 2,7, Walmart'ın hisseleri de yüzde 1,9 artış kaydetti.
Kaynak: AA