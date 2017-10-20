New York borsası rekorla kapandı
New York borsası, ABD'li perakende şirketlerinin hisselerindeki yükselişle haftanın son işlem gününü rekor seviyeden tamamladı.
New York borsası kapanışında,Dow Jones Sanayi Endeksi 165,59 puanlık (yüzde 0,71) artışla 23.328,63 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 13,11 puanlık (yüzde 0,51) yükselişle 2.575,21 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,99 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 6.629,05 puana ulaştı.
Böylece her 3 endeks de günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi de yüzde 0,9 artış kaydederken, her iki endeks 6 hafta üst üste prim yapmış oldu.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de bu hafta yüzde 0,4 artış gösterirken, endeks 4 hafta art arda yatırımcılara kazandırdı.
Bugün, ABD'li perakende firmalarından Macy's ve Target'ın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 2,2 prim yaptı.
Kaynak: AA