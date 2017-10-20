New York borsası rekorla kapandı

20 Ekim 2017

New York borsası kapanışında,Dow Jones Sanayi Endeksi 165,59 puanlık (yüzde 0,71) artışla 23.328,63 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 13,11 puanlık (yüzde 0,51) yükselişle 2.575,21 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,99 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 6.629,05 puana ulaştı.

Böylece her 3 endeks de günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi de yüzde 0,9 artış kaydederken, her iki endeks 6 hafta üst üste prim yapmış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de bu hafta yüzde 0,4 artış gösterirken, endeks 4 hafta art arda yatırımcılara kazandırdı.

Bugün, ABD'li perakende firmalarından Macy's ve Target'ın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 2,2 prim yaptı.

Kaynak: AA