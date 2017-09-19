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New York borsası rekorlarla açıldı

Standard & Poor's ve Dow Jones endeksi, ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması öncesinde güne rekorlarla başladı.

New York borsası rekorlarla açıldı
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmanın öncesinde güne rekorlarla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 27,25 puan (yüzde 0,12) artışla 22.358,60 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,45 puan (yüzde 0,10) yükselişle 2.506,32 puana ulaştı.

Böylece her iki endeks de güne rekor seviyelerden başlamış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,23 puan (yüzde 0,16) değer kazanarak 6.464,87 puana yükseldi.

Trump'ın bugün Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmada Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemelerini eleştirmesi bekleniyor.

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