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New York borsası sert düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

New York borsası sert düşüşle açıldı
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New York borsası  haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 163,52 puan (yüzde 0,67) düşüşle 24.417,37 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,79 puan (yüzde 0,54) azalışla 2.740,09 puana geriledi. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 60,99 puan (yüzde 0,79) değer kaybıyla 7.631,82 puana düştü.

Kaynak: AA

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