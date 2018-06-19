New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 287,26 puan (yüzde 1,15) düşüşle 24.700,21 puandan kapanırken, endeks 6 işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Standard&Poor's 500 Endeksi 11,18 puan (yüzde 0,4) azalışla 2.762,57 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,44 puan (yüzde 0,28) değer kaybıyla 7.725,59 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik geçen hafta açıkladığı 50 milyar dolarlık gümrük vergisine bu ülkenin misillemeyle karşılıkta bulunması üzerine, 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi direktifini verdi.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin daha da tırmanması durumunda New York borsasındaki kayıpların artacağı uyarısında bulundu.