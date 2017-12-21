ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

New York borsası sınırlı düşüşle kapandı

New York borsası, vergi tasarısının Kongreden geçmesin ardından günü düşüşle kapattı.

New York borsası sınırlı düşüşle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsası, günü vergi tasarısının ABD Kongresinden geçmesinin ardından sınırlı düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,10 puan (yüzde 0,11) azalışla 24.726,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,22 puan (yüzde 0,08) kayıpla 2.679,25 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 2,89 puan (yüzde 0,04) düşüşle 6.960,96 puana geriledi.

Analistler, yatırımcıların vergi tasarısının Kongreden geçmesine olumlu tepki vermemesini, tasarının yasalaşacağının günler önce kesinleşmesine bağlıyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.