New York borsası sınırlı düşüşle kapandı
New York borsası, vergi tasarısının Kongreden geçmesin ardından günü düşüşle kapattı.
New York borsası, günü vergi tasarısının ABD Kongresinden geçmesinin ardından sınırlı düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,10 puan (yüzde 0,11) azalışla 24.726,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,22 puan (yüzde 0,08) kayıpla 2.679,25 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 2,89 puan (yüzde 0,04) düşüşle 6.960,96 puana geriledi.
Analistler, yatırımcıların vergi tasarısının Kongreden geçmesine olumlu tepki vermemesini, tasarının yasalaşacağının günler önce kesinleşmesine bağlıyor.
Kaynak: AA