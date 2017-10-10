New York borsası yükselişle açıldı
New York borsasında endeksler haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsasında, açılış zilinin ardından, Dow Jones Sanayi Endeksi 52,64 puan (yüzde 0,23) artışla 22.813,71 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,38 puan (yüzde 0,29) kazançla 2.552,29 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 23,61 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 6.604,01 puana çıktı.
Analistler, hisse senetlerindeki artışta Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin etkili olduğunu belirtti.
IMF, bugün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,7’ye yükseltti.
Kaynak: AA