New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 59,25 puan (yüzde 0,26) artışla 23.222,29 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 7,30 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 2.569,40 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,85 puan (yüzde 0,44) artışla 6.633,91 puana ulaştı.
Açılışta, ABD'li teknoloji şirketlerinden Fitbit ve GoPro'nun hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 0,9 değer kazandı.
Kaynak: AA