New York borsası yükselişle açıldı

27 Ekim 2017

New York borsası, ABD teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek bilançolarının olumlu gelmesi ve ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme göstermesinin ardından haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 6,19 puanlık (yüzde 0,03) artışla 23.407,05 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 8,95 puanlık (yüzde 0,35) yükselişle 2.569,35 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 74,09 puan (yüzde 1,13) değer kazanarak "ralli" yaptı ve 6.630,86 puana tırmandı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon ile teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, dün açıkladıkları üçüncü çeyrek bilançolarında net kar ve gelirlerinde güçlü artış yakaladıklarını duyurmuştu.

Bugünkü açılışta, Amazon ve Microsoft'un hisse başına değeri sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7,7 prim yaptı. Alphabet hisseleri de yüzde 5,4 artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre de ülke ekonomisi, bu yılın temmuz-eylül döneminde yüzde 3 büyüme yakaladı. Piyasaların üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,6 seviyesindeydi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA