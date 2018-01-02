New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası, Dow Jones Sanayi Endeksi 110,69 puan (yüzde 0,45) artarak 24.829,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,19 puan (yüzde 0,42) kazançla 2.684,80 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,80 puan (yüzde 0,42) değer kazanarak 6.932,19 puana ulaştı.
Açılışta, yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 0,5 artarken, General Electric'in hisse başına değeri yüzde 1,5 prim yaptı.
Kaynak: AA