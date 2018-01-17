New York borsası yükselişle açıldı
Sanayi üretiminin 7 yılın zirvesini görmesi sonrası New York borsasında endeksler yükselişle başladı.
New York borsası, piyasa beklentilerini aşan sanayi üretimi verisinin ardından güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 98,34 puan (yüzde 0,38) artışla 25.891,20 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,66 puan (yüzde 0,20) yükselişle 2.782,08 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,32 puan (yüzde 0,24) değer kazanarak 7.241,01 puandan açıldı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanan verilerine göre, ülkede sanayi üretimi aralıkta yüzde 0,9 yükseliş kaydetti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış olması yönündeydi.
ABD'de sanayi üretimi, 2017'de önceki yıla kıyasla yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösterirken, 2010'dan beri en iyi yıllık performansını da kaydetmiş oldu.
ABD'de sanayi üretimi 7 yılın zirvesinde
Kaynak: AA