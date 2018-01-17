ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

New York borsası yükselişle açıldı

Sanayi üretiminin 7 yılın zirvesini görmesi sonrası New York borsasında endeksler yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsası, piyasa beklentilerini aşan sanayi üretimi verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, 98,34 puan (yüzde 0,38) artışla 25.891,20 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,66 puan (yüzde 0,20) yükselişle 2.782,08 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,32 puan (yüzde 0,24) değer kazanarak 7.241,01 puandan açıldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanan verilerine göre, ülkede sanayi üretimi aralıkta yüzde 0,9 yükseliş kaydetti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış olması yönündeydi.

ABD'de sanayi üretimi, 2017'de önceki yıla kıyasla yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösterirken, 2010'dan beri en iyi yıllık performansını da kaydetmiş oldu.

ABD'de sanayi üretimi 7 yılın zirvesindeABD'de sanayi üretimi 7 yılın zirvesinde

 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.