New York borsası yükselişle açıldı

31 Ocak 2018

New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 232,04 puan (yüzde 0,89) artışla 26.308,93 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,34 puan (yüzde 0,44) yükselişle 2.834,77 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 43,29 puan (yüzde 0,58) değer kazanarak 7.445,77 puana ulaştı.

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,9, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,1 düşüş kaydetmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle bugün yayınlanan rapora göre, ülkede özel sektör istihdamı ocakta 234 binlik artışla beklentinin üzerinde geldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 185 bin düzeyindeydi.

Ayrıca, ABD'li uçak üreticisi ve savunma devi Boeing'in dördüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından, firmanın hisseleri yüzde 5,8 artışla güne başladı.

ABD'li telekomünikasyon ve teknoloji devlerinden AT&T, Facebook ve Microsoft dördüncü çeyrek bilançolarını bugün New York borsasının kapanmasının ardından açıklayacak.

Ayrıca, piyasalar ve yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü toplantısını yakından takip edecek.

Fed Başkanı Janet Yellen'in gelecek ay görev süresinin tamamlanmasından önce gerçekleşen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faiz artırım kararının çıkması beklenmiyor. Ancak, uzmanlar, FOMC üyelerinin mart ayındaki toplantıda daha "şahin" davranabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA