New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın altyapı yatırımları planını açıklamasından önce, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 232,20 puan (yüzde 0,96) artışla 24.423,10 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,53 puan (yüzde 0,90) yükselişle 2.643,08 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 62,15 puan (yüzde 0,90) değer kazanarak 6.936,64 puana ulaştı.
Geçen hafta endeksler yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, haftalık bazda son 2 yılın en sert yüzdelik düşüşünü gösterdi.
Seçim kampanyası sırasında ABD'nin altyapı harcamalarına yatırım yapmayı vadeden Trump, 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımları projesi kapsamında bugün Beyaz Saray'da bir toplantı düzenleyecek.
Proje kapsamında federal hükümetin, altyapı harcamalarına gelecek 10 yılda toplam 200 milyar dolar ayırması beklenirken, geri kalan miktarın ABD eyaletleri ve yerel yönetimler tarafından sağlanması ümit ediliyor.
Kaynak: AA