New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'li yatırım bankaları firmalarının birinci çeyrek bilançolarının olumlu gelmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 153,72 puan (yüzde 0,63) artışla 24.636,77 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,63 puan (yüzde 0,59) yükselişle 2.679,53 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,79 puan (yüzde 0,59) değer kazanarak 7.182,04 puana yükseldi.
ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bugün açıklanan 2018 birinci çeyrek bilançolarına göre, şirketlerin bu yılın ocak-mart döneminde hisse başına düşen net karı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Kaynak: AA