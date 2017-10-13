New York borsası yükselişle kapandı

13 Ekim 2017

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 30,71 puan (yüzde 0,13) artışla 22.871,72 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,24 puan (yüzde 0,09) yükselişle 2.553,17 puana tırmandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,29 puan (yüzde 0,22) değer kazanarak 6.605,80 puana ulaştı ve rekor seviyeden kapandı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,4 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,2 prim yaptı. Her iki endeks beş hafta üst üste yükseliş elde etti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de bu hafta yüzde 0,2 artış kaydederken, üç hafta art arda yatırımcılara kazandırmış oldu.

Kaynak: AA