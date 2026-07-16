New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanı aşkın değer kazandı ve yüzde 0,29 artışla 52.658,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 7.572,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 26.269,23 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede dün duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de piyasa beklentilerinin altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece ÜFE, aylık bazda Ağustos 2025'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de dün açıklanan TÜFE de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti. TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.

Enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yakın zamanda faiz artırabileceğine yönelik beklentiler daha da zayıfladı.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun zirve yaptığı ve gelecek çeyreklerde kademeli olarak gerilemesini beklemek için cesaret verici nedenler olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, yakın zamanda dezenflasyon işaretleri görülmemesi halinde "harekete geçmeye" hazır olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Warsh ise ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde katıldığı oturumda, görevde olduğu sürece enflasyonun kalıcı olmayacağını vurguladı.

ABD'de bu hafta açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerine de değinen Warsh, "Herhangi bir merkez bankası, verilerin doğru yönde seyretmesinden memnun olurdu. Benim görüşüme göre, bunların hepsi temel enflasyonun durumuna ilişkin kusurlu göstergeler." ifadelerini kullandı.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin açıkladığı güçlü finansal sonuçlar, piyasalardaki iyimser havayı destekledi.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup'un dün açıkladığı bilançolarının ardından bugün de Morgan Stanley finansal sonuçlarını paylaştı.

Morgan Stanley'nin net karı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara çıkarken, net geliri yüzde 27 artışla 21,3 milyar dolara ulaştı. Finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasına karşın Morgan Stanley'nin yüzde 0,4'lük sınırlı yükseliş kaydetti.

Varlık yönetim şirketi BlackRock'ın hisseleri ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasının ardından yüzde 6,6 değer kazandı.

PayPal Holdings'in hisseleri de ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International'ın, şirketi hisse başına 60,50 dolardan satın almak için ortak teklif sunduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 17,2 yükseldi.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken; ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından ülkeye yönelik yeni saldırılar başlattı.