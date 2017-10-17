New York borsasında 2 endeksten rekor
Dow Jones Sanayi ve S&P 500 Endeksleri günü rekor seviyelerden tamamladı.
New York borsası, ABD'de makro ekonomik verilerin ardından günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 40,48 puan (yüzde 0,18) artışla 22.997,44 puana çıktı ve rekor seviyeden kapandı. Bugün işlem saatleri içerisinde endeks tarihte ilk defa 23.000 puanın üzerine tırmandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,72 puan (yüzde 0,07) yükselişle 2.559,36 puana ulaştı ve rekor seviyeden günü tamamladı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,35 puan (yüzde 0,01) değer kaybıyla 6.623,66 puana geriledi ve yatay seviyeden kapandı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde beklenti dahilinde yüzde 0,3 artarak son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.
Öte yandan, eylülde yüzde 0,2 artacağı öngörülen imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,1’lik artışla beklentinin altında kaldı.
Kaynak: AA