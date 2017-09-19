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New York borsasında, üç endeksten de rekor kapanış

New York borsasında Nasdaq Teknoloji Endeksi, Dow Jones Sanayi Endeksi ve Standard & Poor's 500 Endeksi günü rekor seviyede kapattı.

New York borsasında, üç endeksten de rekor kapanış
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New York borsasında endeksler günü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 39,45 puan (yüzde 0,18) artışla 22.370,80 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.506,65 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,68 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 6.461,32 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Bugün, ABD'li telekomünikasyon şirketlerinden Verizon ve AT&T'nin hisseleri sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 2,1 yükselirken, T-Mobile ve Sprint'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 6,7 artış gösterdi.

Piyasalar ve yatırımcılar yarın ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip edecek.

Kaynak: AA

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