New York Fed imalat endeksi 3 yılın zirvesinde
ABD'de New York Fed imalat endeksi 30,2 puana çıkarak tahminlerin tersinde açıklandı.
ABD'de New York Empire State endeksi ekimde tahminlerin aksine artış gösterdi.
New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, endeks 24,2 puandan 30,2 puana çıktı. Piyasalarda beklenti Endeksin 20,0 puana ineceği yönündeydi.
Endeks son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.
New York Fed fiyat endeksi 13,8 puandan 7,0 puana geldi. Yeni siparişler endeksi 24,9 puandan 18,0 puana geriledi. İstihdam endeksi 10,6 puandan 15,6 puana çıktı.