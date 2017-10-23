Nikkei 225 seçimin ardından yükseldi

23 Ekim 2017

Japonya'daki genel seçimlerin takip edildiği Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Başbakan Şinzo Abe lehine sonuçlanan seçimin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 21.696,65 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 114,11 ile yaklaşık 3,5 ayın zirvesini görmesi sonrasında saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 113,70 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.385,28 ile son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verirken, kapanışa doğru yüzde 0,1 artışla 3.383,70 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi 2.490,05 puanla yatay seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 32.405,34 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 28.313,60 puanda bulunuyor.

Japonya'da, geçen ay feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğu geçti.

Kaynak: AA