OPEC 174. Olağan Toplantısı başladı

22 Haziran 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği nin (OPEC) 174. Olağan Toplantısı, petrol fiyatlarının artmasını sağlayabilmek amacıyla alınan üretim kısıntısı kararının uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanları katıldı.

BAE Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, basına kapalı gerçekleşecek oturumda uzmanların yapacağı bilgilendirme doğrultusunda, kaynak girişlerinden ve envanterden bağımsız olarak açık tartışmaların yürütüleceğini ve herkes için makul bir adım atılması için hareket edeceklerini söyledi.

Suhail bin Muhammed el Mazrui, “Kimin ne kadar üretim yaptığı ya da üretimini ne kadar artıracağından ziyade, petrol piyasalarının istikrarını korumamız gerekiyor. Geçen iki yılda inşa ettiklerimizi yıkmayacağız. Ayrım yapmaksızın herkesin güçlü bir şekilde çalışarak, anlaşmayı bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyatla hareket edeceğine inancım tam.” değerlendirmesinde bulundu.

18 ay önce alınan kararın petrol piyasalarında sağladığı istikrarın, küresel pazarı da etkilediğini belirten Suhail bin Muhammed el Mazrui, petrol piyasalarında yeniden denge sağlanması sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Bu toplantı sonrasında OPEC ve dünya ekonomi pazarı arasındaki güvenin sağlamlaştırılacağını belirten Suhail bin Muhammed el Mazrui, “Bugünki toplantımızda petrol piyasalarını ilgilendiren her konu üzerine yoğunlaşacağız.” diye konuştu.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih OPEC dışındaki üretici ülkelerin çalışmalarının yakından takip ettiklerini belirterek, "ABD’nin günlük 2 milyon varil üretimi var ve yedek kapasitesi çok yüksek. Ben Suudi Arabistan’ın yedek kapasitesinin 3-4 milyon varil olmasını istemiyorum.” yorumunu yaptı.

İran’ın OPEC’in bugünkü toplantısında ABD’nin bu ülkeye yönelik yaptırımlarını kınaması yönünde talebinin olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Halid el-Falih, OPEC’in on yıllardın politikanın dışında kaldığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, OPEC’in asıl alanının ekonomik piyasalara yoğunlaşmak olduğunu söyledi.

"OPEC, Trump'tan talimat almaz"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de İran’ın en önemli önceliğinin şu anki petrol üretimini muhafaza ederek ve ülkesinin petrol üretim oranını artırmak olduğunu ifade etti.

Zengene, ABD Başkanı Donald Trump’ın OPEC’e yönelik açıklamalarını eleştirerek, “OPEC olarak biz bağımsız bir kurumuz, biz burada Başkan Trump’dan talimat almak için bulunmuyoruz, biz Uluslararası Atom Enerji Ajansı gibi Başkan Trump’tan komut alıp onu uygulayan kurumlardan değiliz.” diye konuştu.

OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin bir araya geleceği öğleden sonraki diğer toplantıda, 2016’nın Kasım ayında kararlaştırılan ve 173’üncü toplantıda 9 ay daha uzatılan petrol üretiminin azaltılması kararı ele alınacak.

OPEC’in 2016’nın mayıs ayında gerçekleştirdiği olağan toplantıda, yıllık petrol üretim seviyesinin günlük 1,2 milyon varil, Rusya nın da aralarında bulunduğu OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretimlerini 600 bin varil düşürmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.