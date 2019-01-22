OPEC kararları etkili olamıyor

22 Ocak 2019

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan zirvede petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in bu yılki ekonomik büyümesinin son 30 yılın en düşüğü olacağının öngörüldüğünün dile getiren Birol, "Son 10 yıla baktığımız zaman, dünya petrol talebindeki büyümenin yarısı tek başına Çin'den geliyor. Bu bakımdan bu talebin zayıflamasına yol açabilir" diye konuştu.

Bunun da petrol fiyatları üzerinde baskı yapacağını kaydeden Birol, şöyle devam etti:

"Ayrıca ABD'den kaya petrolünde çok büyük bir artış olacak. Bu bakımdan geçen sene olduğu gibi fiyatların çok ciddi şekilde yukarı çıktığı bir dönem görmeyebiliriz. Bu da ülkemiz için iyi bir haber. Şu an 60 dolar civarında petrol fiyatları, bunun önceki sene gördüğümüz gibi 90 dolara çıkmasının, ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyorum normal şartlar altında"

OPEC etkili olamıyor

Fatih Birol, ABD'nin rekor petrol üretim seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda OPEC'in kesintilerinin petrol fiyatlarını desteklemekte yeterli olup olmayacağı yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi:

"OPEC ve Rusya buna çalıştı, 2018 yılında çok ciddi kararlar aldılar. Kararları aldıkları zaman fiyatlar 60 dolarlar civarındaydı, kararlardan sonra fiyatlar 50 dolarlara düştü. Yani ABD'den o kadar çok petrol geliyor ki bu, OPEC ve Rusya'nın aldığı kararların gücünü ciddi şekilde azaltıyor, sarsıyor diyebiliriz. Tabii OPEC ülkeleri yine çalışacaklar, fiyatları bir ölçüde yukarı doğru çıkaracaklar mutlaka ama buna reaksiyon mutlaka ABD kaya petrolünden gelecek"

Türkiye için iyi haber

Birol, bu durumun Türkiye ekonomisi için iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, "Türkiye gibi ekonomisi petrol ve doğal gaz fiyatlarına ciddi şekilde bağlı olan bir ülke için özellikle cari açık için güzel bir haber" dedi.

"İran muafiyetinin sonlanması piyasayı etkiler"

İran'dan petrol ithal eden ülkelere sağlanan geçici muafiyetin sonlandırılmasının ardından petrol piyasalarının etkilenebileceğini ifade eden Birol, "Eğer böyle bir şey olursa petrol piyasalarına etkisi olacaktır. İran bugün itibariyle günlük 1,3 milyon varillik bir ihracat var. Bu ciddi olarak piyasayı etkiler" değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye attığı adımların meyvesini alacak "

Fatih Birol, doğal gazın, özellikle LNG'nin geleceğinin çok parlak olduğuna da dikkati çekti. Birol, "LNG'nin geleceği çok parlak ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde ABD'den, Avustralya'dan, Kanada'dan ve Katar'dan çok fazla LNG gelecek. Biz Türkiye olarak zamanında çok güzel adımlar attık, LNG alt yapısını hazırladık. Bu bakımdan attığımız bu adımların meyvesini bu sene ve önümüzdeki seneler inşallah toplayacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA