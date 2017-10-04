"OPEC üyelerinin hepsi karara uyuyor"

04 Ekim 2017

Rus Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, katılımcı ülkelerin tamamının petrol üretim seviyesini kısma kararına uygun hareket ettiğini söyledi.



Barkindo, üretim kısıntısı kararına en sadık ülkelerden birinin Rusya olduğunu belirterek, "Özellikle son iki ayda Rusya'nın alınan karara uyumu yüzde 100'ü de geçti." ifadelerini kullandı.



Moskova'nın OPEC üyesi olan ve olmayan ülkeler arasındaki ilişkide liderlik rolü üstlendiğine dikkati çeken Barkindo, "Rusya ile iş birliğimizi üretim kısıntısından öteye taşıyarak sürdürmek istiyoruz." dedi.



Barkindo, mart ayında anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına dair karar verileceğini hatırlatarak, "Petrol piyasasının geleceği eskisinden parlak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA