Ortak, yatırım turuna çıktı

2006’dan bu yana uluslararası lojistik, online hizmet, e-ticaret, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında uçtan uca hizmet veren yerli şirket Porte tarafından hayata geçirilen kiralama pazaryeri Ortak, paya dayalı kitle fonlama sahnesine çıktı.

2022’yi 156,66 milyar dolarla kapatması beklenen ve 2026’da 208,37 milyar dolara ulaşacağını tahmin edilen küresel ürün kiralama pazarında boy göstermeye hazırlanan “Kiralamanın Pazaryeri Ortak” fonbulucu platformunda çıktığı yatırım turunda yatırımcılardan toplamda 3,9 milyon TL fon talep ediyor. Paya dayalı kitle fonlama mevzuatının gerektirdiği gibi şirket paylarını %12 oranla yatırımcılara arz eden girişim şirketi 27 Şubat 2023’e kadar yatırımcılarla bir arada olacak. Yatırım turunun başlama tarihi olan 29 Aralık Perşembe günü saat 10.00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verecek. Ayrıca Ortak yatırımcıları, 2023 sonuna kadar Ortak uygulamasından yapacakları kiralamalarda FONBULUCU10 kodu ile %10 indirim hakkı kazanacak.

"Lider kiralama pazaryeri olma hedefliyoruz"

Girişim hakkında bilgi veren Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Kurucu Ortak Seyfi Erol, “Kiralamanın Pazaryeri Ortak ulusal ve uluslararası arenada startup kurma, yönetme, yatırım alma konularında tecrübeli ve biri Amerika’da olmak üzere iki başarılı exit sürecini başarmış kurucu ekibin gücünü arkasına alarak yola çıktı. Tecrübeli ve deneyimli ekibimizle sürekli gelişerek Dünya’da milyar dolar seviyesinde yatırım yapılan ürün ve eşya kiralama ekosisteminde yerimizi almak istiyoruz. Hızlıca ölçeklenebilir iş modelimiz ile lider kiralama pazaryeri olma hedefimiz var. Kiralama sektörü büyüdükçe büyük oyuncular da gelecektir, exit hedefimiz için aday şirketler global e-ticaret devleri olacaktır” dedi.

"İş planımızı hızlıca ölçeklenerek exit hedefine ilerleme üzerine yaptık"

Kiralama alanında lider pazar yeri olma amacıyla kurulan Ortak’ın, giderek yaygınlaşmaya başlayan ürün kiralama sektöründe, her kategoriden ürünün kiralanmasına imkan sağlayan bir platform olduklarını dile getiren Operasyondan Sorumlu Kurucu Ortak Enes Güren ise yatırım, büyüme ve küreselleşme stratejileri hakkında şu bilgileri verdi:

“20 yılda 500 binden fazla müşteriye hizmet verdik. Ortak’ta tecrübeli olduğumuz iyi müşteri deneyimi konusuyla da öne çıkacağız. Dünyada benzer iş modellerini inceleyerek mevcut modellerde saptanan sorunların giderildiği, ekstra özellikler ile daha iyi kullanıcı deneyimi sunan bir kiralama platformu üzerinde çalışarak iOS, Android ve web platformlarında faaliyet göstermek üzere markamızı sektöre kazandırdık. Lider kiralama pazaryeri olma konusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek geliştirmeleri deneyimli ekibimizle gerçekleştireceğiz. İş planımızı hızlıca ölçeklenerek exit hedefine ilerleme üzerine yaptık. 2024 yılı başında seri A öncesi yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz. Bu noktada değerlememizi yaklaşık dört çarpana taşıyarak yatırım turunu tamamlamayı planlıyoruz. Sonrasında Türkiye’nin tamamını kapsayan kiralama pazar yerimizi yurt dışına açmak istiyoruz. İlk hedefimiz Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri olacak. Bu noktada 2025 yılında başa baş noktasına gelerek 13 çarpan değerleme ile yurt dışı yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz. 5-7 yıl sonucunda yaklaşık 48 çarpanlı exit hedefi için uzun vadeli iş planlarımıza odaklanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planımız hemen pozitif karlılığa çıkarak yatırımcılarına ufak yan gelirler elde ettiren bir organizasyon olmak değil. Planımız 5-7 yıl içinde exit yapacak global bir organizasyon olmak ve yatırımcılarına çok daha fazla kazandıran bir girişim haline gelmek.”