Özelleştirme İdaresi iki hisse için MKK'ya başvurdu

19 Eylül 2017

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Baş Özelleştirme Fonu, Borusan Mannesmann ve Gübre Fabrikaları'nda pay satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Borusan Mannesmann'da 383,218 ve 1.53 milyon lira, Gübre Fabrikaları'nda ise 477 bin 645 lira borsada işlem görmeyen nominal pay için başvuru yapıldı.

Borusan Mannesmann'ın ödenmiş sermayesi 141.75 milyon lira, Gübre Fabrikaları'nın ise 334 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu paylar Borusan Mannesmann'da yüzde 1.3, Gübre Fabrikaları'nda ise yüzde 0.14 hisseye denk geliyor.

Kaynak: Reuters