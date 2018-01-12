Petrol 70 doların altında
ABD stoklarındaki azalışın etkisiyle dün 3 yıl sonra ilk kez 70 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününe 69,10 dolardan başladı.
Dün, 70,03 dolara kadar tırmanarak 4 Aralık 2014'ten bu yana ilk defa 70 doların üzerine çıkan Brent petrol fiyatı güne 69,10 dolardan başladı.
Brent petrolün varili, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 69,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,37 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stok ve üretiminde düşüş görüldüğüne işaret ederek, bu durumun petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtti.
Öte yandan, OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasına bağlı kalmalarının orta vadede petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak fiyatların yükselmesinde önemli rol oynayacağı öngörülüyor.
Kaynak: AA