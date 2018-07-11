Petrol 78 dolara indi

11 Temmuz 2018

Dün 78,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,48 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,72 azalışla 78,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,64 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'e karşı 200 milyar dolarlık yeni vergi paketini devreye alabileceğini açıklamasıyla petrolün de diğer tüm emtia fiyatlarıyla birlikte düşüşe geçtiğini kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 78,40 ile 78,60 dolar aralığının direnç, 78,00 ile 78,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA