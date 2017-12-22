Petrol fiyatları 65 dolardan döndü

22 Aralık 2017

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki üretim artışı beklentisiyle 64,73 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Dün 64,46 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,90 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artarak 64,73 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 58,16 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin üretim kısma kararından erken ayrılmayacaklarını açıklamalarının petrol fiyatlarının yatay yönlü seyrini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,93 ile 65,44 dolar aralığının direnç, 63,91 ile 64,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.