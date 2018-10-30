Petrol fiyatları 77 doların üzerinde

30 Ekim 2018

Dün 77,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,00 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,53'lük artışla 77,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, finansal piyasalarda yaşanacak sert düşüşler ile küresel ekonomik verilerin olumsuz seyrinin fiyatları baskılayacağını kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da Singapur’da katıldığı bir konferansta, petrol ithal eden birçok ülkenin güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle olumsuz etkilendiğini, küresel ekonomik verilerin de petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,23 ile 77,39 dolar aralığının direnç, 76,91 ile 77,07 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA