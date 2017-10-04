Petrol fiyatları düşüşte

04 Ekim 2017

Dün 56,03 dolardan güne başlayan ve daha sonra en yüksek 56,37 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,62 dolardan açıldı. Brent petrol, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 55,70 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,11 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dün yaptığı açıklamada, küresel piyasada ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altında kalacağı öngörüldü.

Açıklamada, ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisinin küresel piyasada yakın dönemde arz-talep dengesine yardımcı olamayabileceği belirtildi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 2016'nın sonundan bu yana yüzde 45 artış gösterdiği aktarılan Fitch açıklamasında, ülkenin ham petrol üretiminin de Temmuz 2016'da günlük ortalama 8,4 milyon varilden geçen hafta 9,5 milyon varilin üzerine tırmandığı kaydedildi.

Petrolün varil fiyatı geçen hafta pazartesi günü, OPEC toplantısı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumun ardından 59,18 dolara çıkarak, Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,82 ile 55,94 dolar aralığının direnç, 55,58 ile 55,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.