Petrol fiyatlarında artış yaşanıyor

16 Ekim 2017

Cuma günü 56,36 dolardan güne başlayan ve en yüksek 57,55 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,16 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.49 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 57,80 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,90 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD'nin İran'a yeni yaptırım uygulama ihtimalinin ve Irak'taki çatışmaların petrol piyasasında endişeleri artırdığını, bu nedenle fiyatların yukarı yönlü ivme kazandığını kaydetti.

Irak merkezi hükümetine bağlı güçler bu gece yarısı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elindeki petrol kuyularını almak için harekete geçmişti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,87 ile 57,99 dolar aralığının direnç, 57,63 ile 57,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.