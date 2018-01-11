Petrol güne yatay başladı
Azalan ABD petrol stokları sonrası hızlı yükselen petrol fiyatları güne aşağı yönlü yatay seyirle başladı.
ABD'de azalan stoklar sonrası hızlı yükselen petrol fiyatları, bu sabah hafif aşağı yönlü yatay bir seyir izliyor.
Dün açıklanan EIA verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 5 milyon varil azaldı. Bir önceki gün açıklanan API verilerine göre ise, ABD'nin ham petrol stokları 11 milyon varil geriledi.
ABD'de sert kış koşullarının petrol tüketimini artırdığına işaret eden stok verileri sonrası Brent petrol 69 doların üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.
Önceki gün 63,53 dolar seviyesini gören Batı Teksas petrolü saat 08:45'de 63,49 dolar seviyesinde yer aldı. 69,24 dolara çıkan Brent petrol ise aynı dakikalarda 69,10 dolardan işlem gördü.