'Petrol kısıntısı' için 12 ülkeye davet
Venezuela Petrol Bakanı del Pino, OPEC önderliğindeki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına katılmaları için 12 ülkeye daha davette bulunulduğunu söyledi.
Venezuela Petrol Bakanı Eulogio del Pino, 10-12 ülkenin daha Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel arz fazlasını azaltmak için başlattığı üretim kısıntısı anlaşmasına davet edildiğini açıkladı.
Venezuelalı bakan, Moskova ziyaretinde yaptığı açıklamada ülkelerin Güney Amerika ve Afrika kıtalarında bulunduğunu kaydetti.
OPEC önderliğindeki üretim kısıntısı anlaşmasına şu anda aralarında Rusya'nın da bulunduğu 24 ülke katılıyor.
OPEC'te Afrika'dan Nijerya, Cezayir, Gabon, Angola olmak üzere 4 ülke yer alırken, Sudan, Çad ve Ekvator Ginesi gibi bazı petrol üreticisi ülkeler birliğin dışındalar.
Kaynak: Reuters