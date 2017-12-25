"Petrol piyasasında ilk çeyrekte denge bekliyoruz"

25 Aralık 2017

Irak Petrol Bakanı Caber el-Luaibi gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol stoklarının kabul edilebilir bir seviyeye gerilediğini ve petrol fiyatlarının 2018'de önemli ölçüde artacağına dair olumlu işaretler bulunduğunu söyledi.

Luabi, "Gelecek yılın ilk çeyreğinde arz ve talep arasında daha fazla denge olacağı ve bunun da küresel petrol fiyatlarının iyileştirilmesine olumlu yansıyacağı konusunda iyimserim" dedi.

Luaibi ayrıca ABD'de petrol üretiminde aralık ayında hafif bir artışın fiyatlar üzerinde bir etkisi olabileceğini belirtti.

Lubaibi açıklamayı Doğu Bağdat petrol sahasının güney kısmını geliştirmek için Çin devlet petrol şirketi Zhenhua Oil ile yapılan anlaşmanın imza töreninde yaptı.

Petrol bakanlığının lisans ve sözleşme birimi başkanlık eden Abdul Mehdi el-Ameedi, bakanlığın petrol sahasının geliştirilmesi için gerekli maliyetlerin 3 milyar dolara ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti.

Kaynak: Reuters