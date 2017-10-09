Petrol üreticileri 2018'de olağanüstü tedbir alabilir

09 Ekim 2017

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo, OPEC ve diğer büyük üretici ülkelerin petrol piyasasında yeniden dengelenme için gelecek yıl bazı olağanüstü tedbirler alabileceklerini söyledi.

Barkindo, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada 30 Kasım'da yapılacak OPEC toplantısına yeni petrol üreticisi ülkelerin katılabileceğini de ifade ederken, üretim kısıntısı anlaşmasının Mart 2018 sonrasına uzatılması için görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

Ayrıca, ABD'nin kaya gazı üretiminde artışın kendisini endişelendirmediğini de ifade etti.