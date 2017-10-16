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"Petrolde kısıntının devamına karar vermek için erken"

Kuveyt Petrol Bakanı al-Marzouq, petrol piyasasının doğru yönde ilerlediğini fakat kısıntısı anlaşmasının uzatılması konusunda bir karar vermek için çok erken olduğunu dile getirdi.

Petrolde kısıntının devamına karar vermek için erken
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Kuveyt Petrol bakanı Essam al-Marzouq, petrol piyasasının doğru yönde ilerlemekte olduğunu ancak OPEC öncülüğündeki global arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması konusunda bir karar vermek için çok erken olduğunu söyledi.

Al-Marzouq yaptığı açıklamada, "Arz kısıntısının uzatılmasına karar vermek için hala çok erken, Kasım'dan önce bir karar vermemiz gerekmiyor. Stok fazlasında bir azalma, fiyatlarda iyileşme gördük. Herkesin sonuçlardan memnun olması gerektiğini düşünüyorum. Arz kısıntısının uzatılmasından çok anlaşmaya uyuma odaklanmamız gerektiği görüşündeyim" diye konuştu.

OPEC, üretim politikasını konuşmak üzere 30 Kasım'da Viyana'da toplanacak.

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