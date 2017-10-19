Petrolde yükseliş isteği sürüyor

19 Ekim 2017

Dün 58,13 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,52 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 58,20 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 58,17 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,03 dolardan alıcı buldu.

Son bir aydır gerileyen stoklara ek olarak Çin'in petrol talebindeki artış ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler petrolün yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, BP Üst Yöneticisi Bob Dudley, dün yaptığı konuşmada brent petrolün varilinin 50 dolar seviyesinde olmasının doğru olacağını, jeopolitik risklerin oyuna geri döndüğünü ifade etti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 59,46 ile 60 dolar aralığının direnç, 58,30 ile 56,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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