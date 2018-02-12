Piyasalar, 4 ay daha sancı çekebilir!

12 Şubat 2018

Evrim KÜÇÜK

Amerikan borsaları zirve yaptığı seviyenin yüzde 10 altına inerek ‘teknik’ düzeltme hareketi gerçekleştirdi. Geçmişte yaşanan deneyimlere göre piyasalarda sancı ‘aylarca’ sürebilir. Dünya borsaları 2011 yılından bu yana en kötü haftasını geçirdi. 23 gelişmiş ve 24 gelişmekte olan ülkenin endekslerinin izlendiği MSCI Dünya Endeksi son 1 hafta içinde yüzde 6.2 değer kaybetti. Piyasalardaki oynaklık borsalarda son yılların en büyük satış dalgasını tetikledi. Amerikan borsaları zirve yaptığı seviyenin yüzde 10 altına inerek 'teknik' olarak bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi. Yatırımcı sarsıntılı geçen bir haftanın ardından kendine yön arıyor. Geçmişte piyasalarda yaşanan deneyimler piyasalarda sancının 'aylarca' sürebileceğini gösteriyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) mart ayında bir faiz artırımı daha geleceği yönünde gelen mesajların güçlenmesi 9 yıldır süre gelen rallinin ardından yatırımcıların kârlarında ciddi bir realizasyona gitmelerine neden oldu. Analistler, yaşanan satış dalgasını borsalarda 2016 yılından bu yana devam eden yükseliş trendi içinde 'düzeltme hareketi' olarak değerlendiririyor. ABD'de S&P 500 Endeksi ocak ayındaki zirvesinin yüzde 10'dan fazla altına indi. Bu da Amerikan finans kuruluşu Goldman Sachs'a göre borsalardaki düşüşün devam edeceğine işaret ediyor.

Borsalardaki düzeltmenin seviyesi yüzde 13'ü buluyor

Bundan sonra piyasaların ne ile karşı karşıya kaldığıyla ilgili olarak Goldman tarafından hazırlanan raporda, "Geçmişteki veriler diyorki, eğer bu sadece bir düzeltme ise, o zaman dört ay daha piyasalar sancı çekecek demektir. Ancak kayıplar bir ayı piyasası düzeyine erişirse yani yüzde 20'nin altına düşerse, daha önce test ettiğimiz yüksek seviyelere geri dönmemiz 22 ayı bulabilir"denildi. Goldman Sachs Küresel Hisse Senedi Piyasaları Stratejisti Peter Openheimer, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı raporda, boğa piyasaları içinde yaşanan bir düzeltme hareketinin 4 ayda ortalama yüzde 13 düşüş ile sonuçlandığını ve piyasaların toparlanmasının 4 ayı bulduğunu belirtti. Ancak endeksin yüzde 20'den fazla düşerek 'ayı piyasasına' girmesi halinde sıkıntının neredeyse 2 yıl sürebileceğine dikkat çekti. Goldman'a göre, ayı piyasalarındaki ortalama değer kaybı yüzde 30'u bulabiliyor.

Asya, alım fırsatı arayanların adresi olabilir

Yatırımcı piyasalarda kendine yön ararken bazı analistler, piyasalardaki sert düşüşün dip yapan hisseler için alım fırsatı yarattığını hatırlatıyor. Aralarında BlackRock, Amundi ve Credit Suisse'in olduğu önde gelen portföy yöneticileri, borsalardaki sarsıntının ekonomik göstergelerdeki değişimlerden kaynaklanmadığını belirterek, 'senkronize küresel büyüme' hikayesinin devam ettiğini söylüyorlar. Ancak son günlerde meydana gelen türbülansın portföylerin çeşitlenderilmesi gerektiğini anımsattığını söyleyen analistlere göre, özellikle Asya'daki birçok şirketin şu an yaşanan oynaklığa karşı 'kalkan' olarak kullanmasını öneriyorlar.

Morgan Stanley stratejistleri başta Tayland ve Singapur olmak üzere Güneydoğu Asya hisselerinin savunmaya geçmek isteyen yatırımcı için uygun olduğunu belirtiyorlar. Bölgenin hisse senedi piyasalarının Asya'daki Japonya ve Çin gibi rakiplerine göre düşüşleri daha iyi karşı koyduğuna dikkat çekiliyor. Japonya ve Çin borsaları beş işlem gününde yüzde 6 civarında gerilerken, Singapur ve Tayland'ın düşüşleri yüzde 2 ile sınırlı kalmıştı. Amundi ise Japonya'da hisse/kazanç rasyosunun yatırım için elverişli olduğu düşüncesinde.

Oynaklık yatırımcı algısını bozdu

Finans krizinden bu yana genellikle ters yönde hareket eden borsalar ve tahvil piyasaları aynı tarafa yönlerini dönünce piyasalarda baskı oluşturmaya başladı. İki varlık sınıfı arasında negatif korelasyon olması fiyat dalgalanmalarını engelliyor, fakat aynı tarafa gitmeye başladıklarında piyasalarda kaosu tetikliyor. Piyasalardaki oynaklığı gösteren VIX endeksi geçtiğimiz hafta fırladı. Bu endeks üzerine olan vadeli işlem sözleşmelerini alıp satarak volatiliteye yatırım yapılabiliyor. Yatırımcıların VIX’i hedge etmeye yönelik enstürmanlarında zararına açığa satışlar başladı. Bunu yaptıkça da VIX endeksini daha da yükselterek, daha da fazla satışa zorlandılar. Bu da uzmanlara göre yatırımcının algılarını bozdu ve fiyatlardaki dalgalanmayı artırdı.

Bankalar 'savunmacı' hisseler arasında

Sektör olarak bakıldığında ise, faizlerin yükselme eğiliminde olduğu bir ortamda, kredilerden elde edeği gelir artacağından bankacılık gruplarının iyi bir yatırım adresi olabileceği belirtiliyor. Morgan Stanley özellikle Hindistan ve Güney Kore bankaları için pozitif. Çin ve Hong Kong'daki sigorta şirketlerinin hisselerini de tavsiye ediyor.

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