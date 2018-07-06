Piyasalar ABD istihdamına odaklandı

06 Temmuz 2018

Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin dönüm noktası sayılabilecek güne pozitif bir başlangıç yaparken, bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına bugün itibarıyla resmen başladı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin'in tarifelerine misilleme yapması halinde ülkeye 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vermesi nedeniyle piyasalarda gözler Çin'den gelecek açıklamalarda olacak.

ABD'de dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları da Fed üyelerinin ticaret savaşına ilişkin endişelerinin ön planda olduğuna işaret etti. Tutanaklarda, birçok üyenin, ticaret politikalarına yönelik belirsizlik ve risklerin güçlenmesi nedeniyle iş dünyasındaki güven ve yatırımların olumsuz etkilenebileceği endişeleri kayda geçirilirken, "Dolar, 2017 sonlarındaki faiz artışları ve siyasi gelişmeler nedeniyle Arjantin, Türkiye, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere bazı yükselen piyasa ekonomilerine ait para birimleri karşısında ciddi değer kazandı. Bu finansal kırılganlıklara yönelik endişeleri güçlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelere karşın dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,12 değer kazanırken, dolar endeksi eurodaki değerlenmenin etkisiyle düşüş kaydetti.

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen açıklamalarla değerlenirken, Avrupa borsaları da yükseliş kaydetti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümü ile ilgili belirsizliğin önemli ölçüde azaldığını ve deflasyon riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Dün ayrıca Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin üzerinde artmasından destek bulan DAX endeksi, günü yüzde 1,19 değer kazancıyla tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,86 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında da ticaret savaşı endişelerine karşın artan küresel risk iştahının pozitif etkileri görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,1 değer kazandı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, haziran ayı istihdam raporu

15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye haziran ayı nakit dengesi

Kaynak: AA