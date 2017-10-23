Piyasalar haftaya kötü başladı

23 Ekim 2017

Selçuk ALTUN

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısının Kongre'de ilerlemesine imkan verecek olan tasarının senatodan geçmesinden destek bulan dolar, TL karşısında 3.70 seviyesine çıktı. Gün boyunca bu seviyelerde dengelenme çabası içerisinde olan kur, bir ara 3.71 seviyesinin üzerini test etti.

Kurda işlemler saat 17:40 itibariyle 3.7070 seviyesinden gerçekleşiyor. Euro ise, TL karşısında 4.3570 seviyesinde bulunuyor.

Dolarda yaşanan bu yükseliş hisse senetleri piyasasanda ve borçlanma araçlarında da kendisini hissettirdi.

Güne ekside başlayan ve gün boyunca negatif bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yüzde 1 civarında düşüş yaşadı.

BİST 100, aynı saat itibariyle 107.400 seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Dolardaki hareketliliğin yanında Hazine'nin gerçekleştirdiği ihalelerin takip edildiği bugün 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.51 seviyesine çıktı. İki yıllık gösterge tahvil ise yüzde 12.35'e yükseldi.

Gündem yoğun

Bugün 3 ihalede 8,2 milyar lira borçlanan Hazine’nin yarın gerçekleştireceği 3 ihalesi daha bulunuyor. Yüklü miktarda borçlanmaya giden Hazine’nin bu ihaleleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Bunun yanı sıra, ABD ile vize krizine ilişkin gelebilecek haber akışı hafta genelinde takip edilmeye devam edilecek.

Diğer taraftan, Borsa İstanbul'da yaşanan kaybın ABD ile vize krizinden bu yana en büyük düşüş olduğuna dikkat çeken analistler, bankalarla ilgili haber akışının piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Buna karşın kâr beklentisi güçlü sanayi şirketlerinde ve sanayi endeksindeki pozitif ayrışmanın devam edebileceği vurgulanıyor.

Piyasaların bir diğer ana gündem maddesi de Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusu.