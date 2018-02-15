Piyasalar hızlı toparlandı

15 Şubat 2018

DÜNYA Online

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, dolar endeksinin düşmesi ve yurtdışı piyasaların pozitife geçmesiyle bugün yüzde 2'yi aşan oranda değerlendi ve 116.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen endeks, günü yüzde 2,44 artışla 116.225,60 puandan tamamladı.

Dolar endeksi dün ABD enflasyon verisi sonrası 90 seviyesinin üstünü test etmesine rağmen sonrasında ABD’de ikiz açık problemine ilişkin endişelerle tekrar güç kaybederek 89 seviyesinin altına gevşedi ve bir ara 88.49'a kadar indi.

Dolar/TL 3.77'nin altına indi

Dolar/TL de dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak gevşeyerek 3,77’li seviyelerde seyrini sürdürüyor. Kur, borsanın kapanış dakikalarında 3.7688'de yer aldı.

Euro/dolar karşısında 1,2450’ye kadar yükseliş kaydederken, euro/TL 4,72 sınırının da üzerine çıkarak tarihi rekor seviyeyi (4.7269) görmüş oldu.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2372/4.2388, euro/TL ise 4.7051/4.7076 seviyesinde bulunuyor.

Faizler geri geldi

Türk Lirası’nın yaşanan dalgalanma sonrasında yönün aşağı dönmesi tahvil faizlerine de yansıdı.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.11, valörde son işlemde yüzde 12.19 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.05, valörde saat 1639'da son işlemde yüzde 12.02 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.37, valörde son işlemde yüzde 13.32 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.20, valörde saat 1639'da son işlemde yüzde 13.12 seviyesindeydi.

ABD ile ilişkilerin seyri piyasalarda yakından izleniyor. Dolar endeksi, aşağı yönde tepki isteğini kuvvetlendirmeye çalışıyor. 88.75 desteğinin altına gelinmesi, gelişmekte olan ülke varlıkları açısından iyimser havanın korunmasını destekleyebilir.