Piyasalar jeopolitik gelişmeleri izliyor

27 Eylül 2017

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile karışık bir seyir izleyen küresel piyasalarda, Kuzey Irak ve Kuzey Kore kaynaklı jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki İş Ekonomisi Ulusal Birliğinin 59'uncu olağan toplantısında konuşan Fed Başkanı Yellen, enflasyonun yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar Fed'in para politikasında beklemede kalmasının "ihtiyatsız" olduğunu söyledi. Yellen, enflasyon seviyesinin yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam etmesi durumunda, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) güvenilirliğinin sarsılabileceği ve ekonomik faaliyetlerin daha dengesiz hale gelebileceği uyarısında bulundu. Yellen'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi yasasına ilişkin beklentilerle dolar endeksi yükselirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dün dolar endeksi yüzde 0,34 yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93'ün üzerine çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaw endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi Brexit görüşmeleri ile geriledi

Avrupa tarafında, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,47 değer kaybederek 1,1750 seviyelerine gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise Brexit görüşmeleri ile ilgili tedirginliklerle günü yüzde 0,21 azalışla tamamladı.

Bugün dolar/yen paritesindeki yükselişe karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA