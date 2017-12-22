Piyasalar tatil havasına girdi

22 Aralık 2017

Yıl sonuna yaklaşırken özellikle yurt dışında Noel tatili ile birlikte piyasalar sakin bir döneme girdi. Hafta boyunca zayıf veri ve haber akışından destek bulan dolar/TL dar bantta yatay bir seyir izledi.

Son bir haftadır 3.81-3.8450 aralığında hareket eden dolar kuru, bugün genel olarak 3.82 seviyesinin hemen altında yatay seyir izledi. Gün içinde en düşük 3.8140'ı gören kur, saat 17:50'de 3.8175'den alıcı buldu. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5270 ve sterlin/TL 5.1080 seviyesinde yer aldı.

Dolar kuru, TCMB'nin 14 Aralık'ta GLP'de 50 baz puan artışa giderek piyasa beklentisini karşılayamaması sonrası 3.81'li seviyelerden 3.89'a kadar yükselmişti. Kur, kısa süreli bu tepkinin ardından aşağı yönlü bir seyir izledi. Ancak TL'deki değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini ifade eden uzmanlar, bunun daha çok piyasalardaki tatil havasından kaynaklandığını söylüyor. Uzmanlara göre 3.85'in altında kalıcılık beklenmemeli.

Borsada yükseliş devam ediyor

ABD'de vergi reformunun Kongre'den geçmesiyle küresel piyasalarda görülen pozitif havadan destek bulan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün 112 bin puanın üzerine çıkarak son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 günü yüzde 0,15 düşüşle 111.099 puandan tamamladı.

Piyasalar neyi izleyecek?

Önümüzdeki hafta da dolar/TL'nin yönünü ciddi anlamda etkileyecek bir veri akışı bulunmuyor.

Piyasalar içeride salı günü açıklanacak 'reel kesim güven endeksi' ve 'kapasite kullanım oranları'nı takip edecek. Perşembe günü 'ekonomik güven endeksi', cuma da 'dış ticaret dengesi' açıklanacak.

Dışarıda ABD ağırlıklı bir gündem var. Salı, çarşamba, perşembe günleri sırasıyla 'tüketici güven endeksi', 'bekleyen konut satışları' ve 'işsizlik maaş başvuruları' açıklanacak. Cuma günü ise Almanya TÜFE piyasaların odağında olacak.

Zarrab-Atilla davasında karar çıkmadı

Öte yandan ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Jüri üyeleri Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığını belirlemek için yaptığı görüşmelerin üçüncü gününde de bir karara varamadı. Jüri, konuyu görüşmek üzere 3 Ocak'ta yeniden toplanacak.