Piyasalarda bugün: Dolar ve euro ne kadar oldu? (15 Şubat 2023)
Piyasalar yeni güne yatay bir seyirle başladı. İşte dolar ve euro kurundaki son durum
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,8440 liradan, euro 20,1920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,8420 liradan alınan dolar 18,8440 liradan satılıyor. 20,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,1920 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 20,2580 lira olmuştu.