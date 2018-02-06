Piyasalarda ‘çifte balon’ riski artıyor

06 Şubat 2018

AYDIN ŞAHİNALP

Küresel ölçekte hem borsalardan hem de tahvil piyasalarından uyarı sinyalleri geliyor. Bazı analistlere göre piyasalardaki ‘çifte balon’un patlama ihtimali artıyor.

Fransız Societe Generale analisti Albert Edwards ve Amerikan Merkez Bankası eski başkanlarından Alan Greenspan’ın her iki varlık sınıfında da ‘çifte balon’ uyarısı yapmasının hemen ardından Amerikan hisse senedi piyasaları geçtiğimiz haftayı Trump dönemindeki en büyük kayıpla kapattı. Düşüşler dün derinleşti. ABD’nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de enflasyon endişeleriyle yüzde 2.88’e kadar yükseldi. Bank of America Merrill Lynch’in Boğa/ Ayı göstergesi aşırı değerlenmeye işaret eden 8.0 seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar “S&P 500 sert gerileyecek” tahmininde bulunarak ilk kez ‘sat’ önerisinde bulundu.

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günkü kapanışta Trump dönemindeki en büyük günlük kaybı yaşadı. Standard & Poors endeksi yüzde 2'den fazla düşerken ve tahvil getirileri enflasyonla ilgili endişeler üzerine arttı. Dow Jones Sanayi endeksi 666 puan veya yüzde 2.5 düşüşle 25.521'e gerilerken, S & P 500 yüzde 2.1 kayıpla 2.762 seviyesine indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2'lik bir düşüşle 7.224 seviyesine düştü. 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri getirisi, Asya seansında yüzde 2.8831'e kadar yaklaşık 4 baz puan yükseldi.

ABD’li yatırım şirketi Fidelity Investments'ın küresel makro masası direktörü Jurrien Timmer, "Bu, tamamen faiz oranları ile ilgili. Borsalar nihayet tahvil piyasasına dikkat ediyor" diye özetliyor. Fransız Societe Generale analisti Albert Edwards ve Amerikan Merkez Bankası eski başkanlarından Alan Greenspan her iki varlık sınıfında da 'çifte balon' uyarısı yapmış ve borsa yatırımcısının tahvildeki balon patlamasından endişe duyduğuna dikkat çekmişlerdi.

Bank of America Merrill Lynch'in Boğa/Ayı göstergesi aşırı değerlenmeye işaret eden 8.0 seviyesinin üzerine çıktı ve banka S&P 500 sert gerileyeceği tahmininde bulunarak ilk kez 'sat' dedi.

Tahvil getirilerinin yükselişi ne anlama geliyor?

Ekonomist ve analistlerin 180 bin artmasını öngördüğü ABD ocak ayı tarım dışı istihdam verisi 200 bin artış kaydedince ABD 10 yıllık tahvilleri getirileri yüzde 2.88’e zıplayarak son dört yılın zirvesini gördü. Şimdi ise Amerikan tahvilleri gözünü yüzde 3'e dikmiş gibi görünüyor. Bu da küresel piyasalarda "taper tantrum" olarak bilinen ABD Merkez Bankası Fed’in varlık azaltılımına duyulan öfkenin duyulmaya başladığı 2013 sonu getirisinin üstü anlamına geliyor. Ekonominin toparlanma emarelerinin artması ve merkez bankalarının finansal kriz sonrası teşvik için parasal gevşemeden sıkılaştırmaya başlamış olması nedeniyle tahvil piyasaları bu yıl artan bir baskı altına girdi.

Amerikan hazine tahvilleri de vergi indirimleri nedeniyle ABD bütçe açığının artacağına ilişkin endişelerden darbe yedi. Citigroup'un Asya-Pasifik ticaret stratejisi başkanı Muhammed Apabhai, "Yeni Fed Başkanının ne yapacağına dair belirsizlik" olduğunu söyledi. Piyasalardaki kargaşanın sadece faizlerin yükseleceği korkusuyla açıklanamayacağını belirten JPMorgan Asset Management baş global stratejist David Kelly, “Hem tahvil hem de hisse senedi piyasalarında çok sakin geçen iki yıl sonrasında bir düzeltme gecikmişti” diye yaşananları özetliyor.

Euronun ateşi ocakta yükseldi

ABD piyasalarında düşen sadece borsalar değil. Hisse senedi piyasalarındaki kargaşa ve satış dalgası dönemlerinde genel olarak yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri ABD Doları da son birkaç yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Bazı döviz piyasası uzmanlarına göre dolardaki aşağı yönlü süzülüş, Avrupa ve Çin ekonomilerinin oluşturduğu faktörlerinden dolayı daha da derinleşebilir. Döviz uzmanı Exante Data'nın kurucusu Jens Nordvig, dün dolar karşısında yüzde 0.05 artışla 1.2467’e çıkan euro / dolar paritesinde 1.28'e kadar yüksek bir hareketin gerçekçi olduğuna inanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faizleri daha fazla düşürmeyi düşünmediklerini açıklamasıyla ralliye geçen euro ocak ayında yaklaşık yüzde 4 artışla 2016 Mart’ından beri gerçekleştiremediği aylık primi elde etti. DXY ABD doları endeksi, ocak ayında yüzde 3'lük kayıpla, yaklaşık 2 yıldaki en kötü performansa imza atarken peş peşe üçüncü ayda da negatif bölgelerde seyrediyor. Altı major para birimine karşı doların performansını izleyen dolar endeksi 89.175 seviyesinde. Credit Agricole analistleri ise müşterilerine gönderdikleri notta, “tahvil ve hisse senedi piyasasındaki son hareketler bir dolar ribaunda dönüşüyor" ifadelerine yer verdi. Financial Times’a konuşan World First'in baş ekonomisti Jeremy Cook, "Dolardaki düşüşün sonunun geldiğini söylemek için henüz erken. Siyasi sorunlar düşüşü kolayca uzatabilir "görüşünde.