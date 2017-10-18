Piyasalarda karışık bir görüntü hakim

18 Ekim 2017

ABD'de dün açıklanan şirketlerin 3'üncü çeyrek finansal sonuçları, piyasalarda gündemin ilk sırasında yer aldı. ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın karları artarken, teknoloji şirketi IBM'in net kar ve gelirleri azalış gösterdi.

Dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artması sonrası pay piyasalarında genel olarak pozitif seyrin korunduğu görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,18 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı konuşmaların yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve İspanya'daki belirsizliklerin devam etmesi avro/dolar paritesinin dün 1,1736'ya kadar gerilemesine neden oldu. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden parite, bugün Asya piyasalarında 1,1760 seviyelerinde dengelendi. Dün açıklanan Avro Bölgesi enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,5 ile beklentiler doğrultusunda artması ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksinin sınırlı bir artış göstermesine karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,14 değer kaybetti.

Asya’da bugün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izleniyor. Analistler, Çin'de başlayan Komünist Partisi Kurultayı'ndan gelecek haber ve açıklamaların takip edildiğini belirterek, dolar/yen paritesinin 112 seviyesinin hemen üzerinde dengelendiğini ifade etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 21 yıllık zirvesini genişletirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.