Piyasalarda "ön mutabakat" hareketliliği

07 Ağustos 2018

DÜNYA ONLİNE

Yurtiçi piyasalar tarihinin en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Yapılan açıklamalarla TL'de dalga boyu ciddi oranda yükselirken, tahvil faizleri rekor üstüne rekor kırıyor. Daha dirençli bir görüntü veren Borsa İstanbul da bu dalgalanmadan nasibini alıyor.

Piyasalarda bugün hareketlilik yaratan haber ise "ön mutabakat" ve heyet" konusu oldu.

Dolar/TL gece saatlerinde 5.4250 ile rekor tazelemesinin ardından yeni güne 5.30’un altında başladı.

Türkiye Dış İşlerinden bir heyetin 2 gün içinde ABD’ye gideceği ve ABD ile ön mutabakatın sağlandığı haberinin verdiği pozitif havayla dolar/TL 5.1820’yi gördü. Borsada tepki alımları güçlendi ve BİST 100 endeksi 95.500 seviyelerine kadar yükseldi.

Trump’ın İran yaptırımlarına yönelik yaptığı açıklamalar sonrası dolar/TL tekrar 5.35 seviyesine kadar yükseldi, Borsa İstanbul 100 endeksi kazanımlarını geri vererek 94.369 puana kadar gevşedi.

Öğleden sonra ise ABD Ankara Büyükelçiliği'nden gelen "ABD, Türkiye'nin sağlam dostudur" açıklaması ve Türkiye'den ABD'ye gidecek heyetin belli olduğu haberleri piyasaları tekrar pozitife çevirdi. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL kuru yeniden 5.20 seviyesinin altına gevşerken, BİST 100 endeksi yüzde 2'yi aşan kazanımla 96.000 puanın üzerine çıktı.

Tahvil faizlerinde rekor

TL'deki değer kaybı tahvil/bono piyasasında faizleri de baskılıyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de bugün yüzde 20.09'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gördükten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 19.88, valörde saat 16:41'de son işlemde yüzde 19.43 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise spot kapanışta ortalama yüzde 22.17, valörde yüzde 22.76'ya kadar yükseldikten sonra saat 16:42'de son işlemde yüzde 22.64 seviyesindeydi.

"TL varlıklar savunmasız"

Analistlere göre, ABD ile yaşanan kriz, ekonomik göstergeleri sebebiyle kırılganlığı yüksek olan Türk Lirası için büyük bir dezavantaj oluşturmuş durumda. İlişkilerin hala gergin devam etmesi Türk varlıkları üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, ABD’ye gidecek heyetin yapacağı görüşmeler sonrası ilişkilerin normalleşmeye başladığı algısı Türk varlıkları üzerindeki baskıyı kısmen hafifletebilir ve yurtiçi gündemin ön plana çıkmasını beraberinde getirir.

Hali hazırda Türkiye ekonomisinin yüksek cari açık ve enflasyon ile boğuştuğu, artma eğiliminde olan işsizlik oranının endişelendirdiği ve büyüme performansının düşebileceğinin belirginleşmesi nedeniyle TL varlıkların savunmasız kaldığı vurgulanıyor. Ek olarak, TCMB ve ekonomi yönetiminden de en azından sözlü müdahale gelmemesi bu sürecin uzamasını sağladığı kaydediliyor.

İlerleyen dönemde, bozulan ve endişe veren ekonomik göstergelerin düzeltilmesi adına gerekli adımlar atılmazsa baskının daha da hissedileceği belirtiliyor.

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