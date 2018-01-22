Piyasalardan operasyona tam destek

22 Ocak 2018

Selçuk ALTUN - dunya.com

Afrin'e düzenlenen operasyon nedeniyle dolar/TL ilk işlemlerde 3.85'i gördükten sonra bugün düşüşe geçti ve 3.80'in altına indi. Borsa İstanbul'da ise yüzde 1'i aşan bir yükseliş yaşanıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.

Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. İlk tepki gece saatlerinde Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında 3.8508 seviyesine kadar çıktı.

Harekatın asıl etkisi bugün daha net hissediliyor. Güne sınırlı bir tepki ile başlayan dolar, cuma kapanış seviyesinin altına indi ve 3.80'in altını gördü.

Dolar/TL kuru, saat 17:57'de cuma günü kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 3.7864'de yer aldı. Euro ise yüzde 0,5 düşüşle 4.6330'dan işlem gördü.

Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya alıcılı başladı. BİST 100 endeksi, 492 puan (yüzde 0,43) yükselişte 115.639 puandan açıldı. Bir ara 116.353 puan seviyesine kadar yükselen endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 115.605,94 puandan geride bıraktı. Günün ikinci yarısında da pozitif seyrini sürdüren endeks, yüzde 1'i aşan değer kazancı ile aynı saat itibariyle 116.400 seviyesinde yer aldı.

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, dunya.com'a yaptığı değerlendirmede, "Operasyonun başlaması bilinmezin ortadan kalkması açısından kısmen olumlu, ancak süresi, kapsamı gibi tartışmalar bir süre daha baskının aralıklarla devam etmesine neden olabilir." dedi.

Piyasalarda birkaç gün endişeli izleyiş görülebileceğini belirten İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu ise, şimdilik piyasaları ciddi anlamda bozacak bir gelişme görmediğini söyledi. Turşucu, "Borsada ve kurda bir miktar baskı hissedebiliriz. Ama ilk işlemlerde de görüldüğü gibi bu aşırı olmayacak gibi. Bir kaç gün içerisinde olumsuz bir gelişme olmazsa, piyasaların yeniden toparlandığını görebilirizi." değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik risklerin artış göstermesi ve ABD ile ilişkilerin gerilmesi nedeniyle piyasalarda biraz tansiyonun yükselebileceğini vurgulayan Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, "Bu operasyon süreci boyunca yüksek ihtimalle TL varlıkların benzer gelişmekte olan ülkelere oranla negatif ayrışacak. Dolar/TL kurunun 3.85’e doğru hareketlendiğini görebiliriz. Ama, dolar endeksinin küresel bazda zayıf olması TL için şans." diye konuştu.

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