Piyasaları taşıyan endeks: S&P 500

24 Aralık 2017

ABD öncülüğünde küresel piyasalardaki pozitif havadan destek bulan BIST 100 endeksi, 6 haftanın en yüksek seviyesini görürken, haftalık bazda ise yüzde 1,62 değer kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan stratejist Cüneyt Paksoy, özellikle ABD, Almanya ve Japonya borsalarındaki güçlü yükselişin diğer borsalar için pozitif etki oluşturduğunu ve ara ara düzeltmeler yaşansa da her borsanın kendi hikayesi içinde bu durumdan fayda sağladığını söyledi.

"S&P 500 yükseldikçe pozitif hava devam eder"

Paksoy, ABD'de S&P 500 gibi öncü borsalarda yaşanan yükseliş sürdükçe diğer borsalar için pozitif havanın devam edeceğini kaydetti.

ABD tarafında devam eden vergi reformu sürecinin desteğiyle özellikle S&P 500 endeksinde yukarı yönlü hareketin bir süre daha devam edebileceğini ifade eden Paksoy, küresel borsaların amiral gemisi olarak görünen S&P 500 endeksinde 2009 Mart ayında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini kaydetti.

Bu yılın başında 2.250 puan civarında olan endeks, 2018'i 2.680 puanın üzerinde karşılamaya hazırlanıyor. S&P 500 2009 Mart ayı başlarında 680 puan seviyesinden işlem görüyordu.

"Büyüme verisi borsayı destekledi"

Öte yandan yurt içinde ise yüksek büyüme ve diğer güçlü verilerin borsayı desteklediğini belirten Paksoy şunları kaydetti: "BIST 100 endeksinde pozitif hikaye devam ettikçe ve dolar bazlı 2,5-2,7 cent üzerinde kalıcılık sağlandığında 3-3,5 bandı potansiyel hedef olmaya devam edecektir. TL bazlı ise 110.000 altına olası gerilemelerde 105.000-107.000 bandı gündeme gelebilir. 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk hedef 115.000 puan, buranın aşılması durumda ise 118.000-125.000 bandı hedef olacaktır"

"ABD'deki gelişmeler olumlu etkiledi"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da, ABD'de vergi reformunun yasalaşması ve Fed'in büyüme beklentilerini yukarı revize etmesinin BIST 100 endeksini olumlu etkilediğini söyledi.

Turşucu, "Pozitif global atmosfer devam ediyor. Bu devam ettiği sürece borsadaki yukarı risk iştahı da sürecek görünüyor. Endeksin önümüzdeki haftalarda 115.000 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum" dedi.

Diğer taraftan Turşucu, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişlerin global piyasalar için risk yarattığına dikkati çekerek, BIST 100 endeksinin yükselişini engelleyebilecek en önemli gelişmenin dolarda hızlı değer artışı olduğunu kaydetti.