Piyasaları "uydurma" haber mi karıştırdı?

11 Ocak 2018

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE), Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi dünkü kapanış değeri olan yüzde 2.549'dan yüzde 2.5366'ya geriledi.

Bloomberg News dünkü haberinde, Çinli yetkililerin, piyasanın kendileri için çekiciliğinin azaldığı ve ABD-Çin ticaret geriliminin arttığı bir ortamda, Amerikan Hazine tahvillerinin alımının yavaşlatılmasını veya son verilmesini önerdiğini bildirmişti.

Haber, ABD hazine tahvil getirilerinin 10 ayın en yüksek seviyesine yükselmesine ve gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

ABD Hazine bakanlığının verilerine göre Çin, Ekim 2017 itibariyle 1.19 trilyon dolar değerinde ABD Hazine tahviliyle Amerikan devlet tahvillerinin en büyük yabancı sahibi.

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Kaynak: Reuters